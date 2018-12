Fischer & Silbereisen: Böse Kommentare über saubere Trennung

So perfekt sie sich einst als Paar gaben, so vorbildlich verläuft die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen. Sie dankt "Flori" für die gemeinsame Zeit, er wünscht ihr und ihrem Neuen viel Glück. Doch nicht alle Fans wollen den beiden Schlagerstars die Heile-Welt-Show abkaufen.

Böse Kommentare über saubere Trennung

"Wir haben uns 10 Jahre Respekt, bedingungslosen Zusammenhalt, Harmonie, Treue, Freundschaft und Liebe geschenkt und das spiegelt sich jetzt auch in unserer Trennung wider", schrieb Fischer auf Instagram, kurz nachdem ihr Management die Trennung von Silbereisen bestätigt hatte.

"In der Schlagerwelt sind immer alle glücklich, auch im Schmerz. Das ist alles nur kommerziell", lästerte daraufhin ein Fan, der mit seiner Meinung offenbar nicht allein ist.

"Immer schön sauber dastehen", kommentierte ein weiterer Follower Fischers Statement.

Auch dafür, dass sie bereits in einer neuen Beziehung ist, wird die Sängerin angegriffen: "Wenn ich 10 Jahre einen Menschen respektiere, bedingungslos zusammenhalte, Harmonie, Treue, Freundschaft und Liebe in der Partnerschaft verschenke, dann frage ich mich: Wie kann ein anderer Mann in einer so angeblich tollen Beziehung zwischen funken", schreibt eine Userin in Anspielung auf das Gerücht, dass die Musikerin schon seit einiger Zeit mit einem Luftakrobaten aus ihrem Team zusammen sein soll.

Offenbar können nicht alle die Vorstellung, dass die Sängerin eine Affäre außerhalb ihrer Beziehung haben könnte, mit ihrem Bild von Helene Fischer vereinen. "Kaum getrennt und schon einen Neuen. Das ging ja flott. Dann war’s mit der Liebe wohl nichts Besonderes", lästert eine Dame.