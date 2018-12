Helene Fischer bestätigt Trennung: Das ist ihr Neuer

"Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen. Umso bedeutender und berührender ist für mich zu sehen, mit welcher Größe Florian damit umgeht", schrieb der "Atemlos"-Star in seiner Nachricht an die Fans.

Luftakrobat soll ihr Neuer sein

Den Namen ihres neuen Freundes hat Fischer bislang noch nicht genannt. RTL hatte zunächst spekuliert, dass es sich um Tänzer und Luftakrobat Thomas Seitel handeln soll, der zur Crew von Fischers Show gehört.