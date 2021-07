Wie Prinz William seinen Bruder Harry an die Presse verraten haben soll

Royal-Experte Omid Scobie und Mitautor der nicht autorisierten Biografie "Finding Freedom" über Meghan und Harry soll bekanntlich einen guten Draht zu den Sussexes haben. Er gilt als Vertrauter von Herzogin Meghan und soll schon so manch Information, die die ehemalige Schauspielerin oder ihre Freunde ihr zugetragen haben, öffentlich gemacht haben. Doch auch Prinz William soll seine Verbündeten haben, die vermeintlich vertrauliche Informationen an die Presse weitergeben, wie Scobie nun behauptet.

Ließ William böse Gerüchte über Harry verbreiten?

Zu brisanten Themen äußern sich die britischen Royals selten öffentlich. "Never complain, never explain" – also: "Nie beschweren, nie erklären" – gilt als inoffizielles Motto der britischen Königsfamilie. Dennoch kommt es nicht selten vor, dass namentlich ungenannte Quelle aus dem Palast aus dem Nähkästchen plaudern. In einer neuen ITV-Doku mit dem Titel "Harry and William: What Went Wrong?" erzählt der Enthüllungsbuch-Autor Scobie, dass Prinz Willams Mitarbeiter Geschichten über die psychische Gesundheit seines Bruders Harry den Medien zugespielt haben sollen.

Dass sie selbst nicht ihre Version der Dinge erklären konnten, darunter sollen Meghan und Harry eigenen Angaben zufolge während ihrer Zeit als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie gelitten haben. Meghan behauptete gegenüber Oprah sogar, dass die "Firma" absichtlich Falschinformationen über sie verbreitet habe. Die neue Doku geht nun auf die Vorwürfe ein, dass "viele der negativen Geschichten über Harry und Meghan" in den britischen Medien "das Ergebnis von Briefings aus dem Inneren des Palastes" seien.

Scobie berichtet in der ITV-Doku, dass bereits Meghans und Harrys Interview mit ITV-Reporter Tom Bradby während der Südafrika-Tour im Jahr 2019 unschöne Konsequenzen gehabt habe. Meghan sprach damals erstmals über den Leidensdruck, unter dem sie zu dieser Zeit litt. "Nicht viele Leute haben mich gefragt, ob es mir gut geht", warf sie Harrys Familie vor. Es sei hart, so Meghan damals den Tränen nahe. Vor ihrer Hochzeit mit Harry hätten ihre Freunde sie gewarnt, dass die britische Presse ihr Leben zerstören würde, doch sie sei zu "naiv" an die Sache herangegangen. Viele Geschichten hätten ihn und Meghan verletzt, erzählte indes Harry.

Der Herzog von Sussex räumte damals außerdem ein, dass er und William getrennte Wege eingeschlagen hätten.