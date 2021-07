Ex-Stabschefin packt aus: So ist es wirklich, für Meghan und Harry zu arbeiten

Ist es wirklich so schrecklich, für Herzogin Meghan zu arbeiten? Nachdem mehrere ehemalige Palast-Angstellte Mobbingvorwürfe gegen die ehemalige Schauspielerin erhoben haben, die nun vom Palast untersucht werden, hält ihre ehemalige Stabschefin Catherine St-Laurent den Sussexes die Treue.

Ehemalige Stabschefin der Sussexes über "unglaubliche Erfahrung"

Die englische Tageszeitung The Times hatte im März berichtet, dass Meghans Berater im Kensington Palast eine Beschwerde wegen Mobbings gegen sie eingereicht haben. Auch Adels-Experte und Historiker Robert Lacey beschreibt in Buch "Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult", wie sich die Spannungen zwischen Prinz William und Harry verschlimmert haben sollen, nachdem der Thronfolger erfahren hatte, dass ein hochrangiger Palastangesteller Anschuldigungen gegen Meghan erhob. Gegenüber Freunden soll William seine Schwägerin sogar als "erbarmungslos" bezeichnet haben. Die Sussexes hingegen bezeichnen die Behauptungen als unwahr und sprechen von einer "Verleumdungskampagne".