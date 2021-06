Gleich mehrere ehemalige Palastangestellte erheben Vorwürfe, von Herzogin Meghan während ihrer Zeit als ranghoher Royal gemobbt worden sein. Die Sussexes ließen die Behauptungen über ihre Anwälte dementieren. Der Palast kündigte jedoch eine Untersuchung an, um die Anschuldigungen gegen die ehemalige Schauspielerin genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Untersuchung nimmt mittlerweile Fahrt auf. So berichteten britische Medien diese Woche, dass gleich zehn Ex-Angestellte bereit sein sollen, gegen Prinz Harrys Ehefrau auszusagen. Prinz Wiliams Bruder hat sich zu den Mobbing-Vorwürfen offiziell nicht geäußert. Hinter den Kulissen soll er jedoch alles andere als erfreut gewesen sein, über die Art wie sich Meghan gegenüber seinen Mitarbeitern verhalten habe, wie Adels-Experte Robert Lacey nun enthüllt.

William und Harry: Kluft tiefer denn je

In seinem neuen "Battle of the Brothers", der den Konflikt zwischen Harry und William beleuchtet, gibt der Royal-Kenner Einblicke in den Mobbing-Skandal um Herzogin Meghan. In einem Artikel für die Daily Mail beschreibt Lacey nun auch, wie die Stimmung zwischen William und Harry gewesen sein soll, als Harry im April zu Prinz Philips Beerdigung nach Großbritanien gereist war.

Freunde der beiden Prinzen sollen auf eine Versöhnung gehofft haben. Vor allem nachdem sich Harry, William und Kate nach der Trauerfeier beim Verlassen der Kapelle gemeinsam präsentierten. Doch sobald sich William und Harry außerhalb der Kamerasicht befunden haben, soll sie Stimmung schnell wieder gekippt sein.