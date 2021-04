Wegen Harry: Prinz William beendet 20-jährige Freundschaft

Es war eine ungewöhnliche Freundschaft: 20 Jahre lang pflegte der britische Thronfolger Prinz William eine enge Beziehung zu ITV-Reporter Tom Bradby. Doch die Verbindung zu seinem langjährigen Freund soll William mittlerweile gekappt haben. Der Grund: Bradby pflegt auch ein Naheverhältnis zu Prinz Harry, für den er zunehmend Partei ergreifen soll.

Prinz Williams Vertrauen wurde erschüttert

Wie die Daily Mail berichtet, soll der Herzog von Cambridge verärgert darüber gewesen sein, dass sich der Moderator und Reporter im Zwist der Windsors mit den Sussexes auf die Seite seines Bruders und seiner Schwägerin Meghan gestellt hat.

Dem Bericht, der sich auf die Aussagen eines namentlich nicht genannten Senior Royals beruft, zufolge soll Bradby in engem Kontakt zu Harry, der seit vergangenem Jahr zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn Archie in Kalifornien wohnt, stehen. Telefonate und anderweitige Kommunikation zwischen dem Herzog von Sussex und dem ITV-Reporter stünden an der Tagesordnung - weswegen William das Gefühl habe, seinem einstigen Freund nicht mehr vertrauen zu können.

Ein königlicher Insider enthüllt: "Die Freundschaft zwischen William und Tom ist komplett vorbei. Der Herzog fühlt sich von Bradby und seinem Verhalten in den letzten Monaten enttäuscht."