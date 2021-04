Piers Morgan: "17 von Meghans und Harrys Behauptungen stimmen nicht"

Er gilt als Herzogin Meghans schärfster Kritiker: Seit Prinz Harry seine Verlobung mit der ehemaligen "Suits"-Darstellerin bekannt gegeben hat, lästert der britische Moderator Piers Morgan bei jeder sich ihm bietenden Gelegenheit über die 39-Jährige ab. Seinen traurigen Höhepunkt errreichten Morgans öffentlichen Anschuldigungen gegen die Herzogin von Sussex, als der Moderator nach Meghans und Harrys Interview mit Oprah in der Sendung "Good Morning Britain" Meghan als Lügnerin darstellte und Zweifel an ihrem Bericht über ihre Suizid-Gedanken während ihrer Zeit am Palast geäußert hatte. Nach seinem Ausraster im Live-TV ist Morgan seinen Job als "Good Morning"-Moderator zwar inzwischen los. Einsichtig zeigt er sich aber deswegen noch lange nicht.

Trotz Küdigung: Piers Morgan lästert weiter

Morgan weigert sich nach wie vor, seine bei "Good Morning Britain" über die Herzogin getätigten Aussagen zurückzunehmen. In einem nicht minder brisanten Interview, prangerte der 56-Jährige Meghan und ihren Ehemann Harry nun weiter öffentlich an.

Im Interview mit Tucker Carlson in der Sendung "Fox Nation" bezeichnete der Brite Meghan als "wahnhafte Herzogin."

Herzogin Meghan hatte dem Palast im Oprah-Interview vorgeworfen, keine Hilfe bekommen zu haben, als sie selbszmordgefährdet war. Sie sei mit den Worten "es wäre nicht gut für die Institution" zurückgewiesen worden, als sie eigenen Angaben zufolge wiederholt um professionelle Hilfe bat.

Der umstrittene britische Fernsehmoderator Morgan forderte Meghan Markle nun auf, Namen zu nennen.