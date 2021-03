Ihr schärfster Kritiker: So wurde Meghan von Piers Morgan jahrelang gemobbt

Er gilt als einer der schärften Kritiker von Herzogin Meghan. Zuletzt scheint Piers Morgan den Bogen allerdings überspannt zu haben. Nachdem er am Montag in seiner Live-Sendung "Good Morning Britain" Zweifel an dem Bericht Meghans über ihre Suizid-Gedanken während ihrer Zeit am Palast geäußert hatte, kündigte die Medienaufsicht eine Untersuchung an. Sie hatte mehr als 40.000 Beschwerden von Zuschauern erhalten.

Piers Morgan rastete im TV aus

"Sie haben alles zerstört, wofür die Königin so hart gearbeitet hat, und wir sollen glauben, dass sie mitfühlend sind", hat Morgan unter anderem über Meghan und Harry gelästert, nachdem diese in einem Exklusiv-Interview mit Oprah Winfrey Kritik an der britischen Presse und dem britischen Königshaus geübt hatten. "Ich glaube kein Wort von dem, was sie sagt", meinte er in Bezug auf Meghans psychischen Probleme während ihrer Zeit als hochrangiges Mitglied der britischen Königsfamilie.

Morgan lieferte sich noch am Dienstag ein heftiges Wortgefecht mit einem Kollegen, der ihm vorwarf, Meghan aus persönlicher Eitelkeit anzugreifen. Der Moderator stürmte daraufhin aus dem Fernsehstudio. Spekuliert wird nun, ob er zu dem neuen Nachrichtensender GB News wechseln wird, der in Kürze seinen Betrieb aufnehmen wird.