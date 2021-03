40.000 Beschwerden: Meghan-mobbender Moderator Morgan zeigt keine Reue

Die Debatte über Rassismusvorwürfe von Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) erregt in Großbritannien weiterhin die Gemüter. Nach zahlreichen Beschwerden über seine Kritik an Meghan hat der britische Journalist Piers Morgan seinen Job als Moderator der Sendung "Good Morning Britain" hingeschmissen. Reue zeigt er bislang keine, im Gegenteil. Auf Twitter dankte der 55-Jährige nun seinem verstorbenen früheren Manager: "Er hätte mir geraten, genau dasselbe zu tun", so Morgan in seinem Post, den er mit dem Hashtag "TrustYourGut" ("Vertraue deinem Bauchgefühl") versah. Ob er damit die Art seiner Berichterstattung oder seine Entscheidung, die Sendung zu verlassen meint, ließ er unkommentiert.

Morgan hatte am Montag in seiner Live-Sendung Zweifel an dem Bericht Meghans über ihre Suizid-Gedanken während ihrer Zeit am Palast geäußert. Daraufhin kündigte die Medienaufsicht eine Untersuchung an. Sie hatte mehr als 40.000 Beschwerden von Zuschauern und Zuschauerinnen erhalten.

Morgan ist einer der bekanntesten und profiliertesten TV-Journalisten des Landes und ist für seine beißende Kritik an Politikern und Politikerinnen und Prominenten bekannt. Erst kürzlich sorgte er auch mit Sympathien für Ex-US-Präsident Donald Trump für Aufsehen.