Unbeliebt: Meghan und Harry laufen die Nachbarn davon

In ihrem Anwesen in der bei Promis angesagten kalifornischen Küstenstadt Montecito in Santa Barbara haben Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Rückzug aus dem Palast ein neues Heim gefunden. Doch während für die Sussexes mit dem Kauf ihres ersten gemeinsamen Eigenheims ein Traum wahr geworden ist, soll die Präsenz der Ex-Royals für die Anrainer eher einem Albtraum gleichen.

Meghan und Harry treiben Nachbarn in die Flucht

Offenbar ist niemand so richtig heiß darauf, neben einem der meistfotografierten Paare der Welt zu wohnen. So zogen nur einen Monat nach Meghans und Harrys Ankunft in Montecito die Nachbarn der Sussexes kurzerhand aus.

Laut dem britischen Mirror sollen seit dem Umzug der Sussexes bereits einige Hausbesitzer das Weite gesucht haben.

Was unter anderem auch daran liegen soll, dass die Preise seit der Ankunft des Duos in Santa Barbara in der Gegend deutlich gestiegen sind. Aus diesem Grund sollen viele beschlossen haben, ihr Haus zu verkaufen - und Geld zu verdienen.