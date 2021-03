Seit Kurzem Nachbarn: Petra Ecclestone lästert über Meghan und Harry

Im Interview mit Oprah Winfrey haben Prinz Harry und Herzogin Meghan ihr Schweigen gebrochen und erstmals ihre Sicht der Dinge auf ihren Rücktritt als ranghohe Mitglieder der britischen Königsfamilie geschildert. Eine, die dem dramatischen Auftritt der Sussexes im US-amerikanischen Fernsehen nichts abgewinnen kann, ist die britische Milliardärs-Tochter Petra Ecclestone.

Petra Ecclestone hat kein Verständnis für Oprah-Interview

Kaum ist die jüngste Tochter des ehemaligen Formel-1-Bosses Bernie Ecclestone in ihre 16 Millionen Pfund teure Villa (rund 18,5 Mio. Euro) in Los Angeles zurückgezogen, nachdem sie für einige Monate in Monaco gelebt hatte, legt sie sich mit den Sussexes an. Meghan und Harry leben seit vergangenem Jahr ebenfalls in Kalifornien.

Auf eine gute Beziehung zu den Sussexes legt Petra Ecclestone aber offenbar keinen Wert. Völlig unverblümt tat die 32-Jährige nun ihre Meinung über ihre Quasi-Nachbarn kund.

"Ich habe immer versucht, für sie einzustehen", wird die Milliardärstochter von der Daily Mail in Bezug auf Herzogin Meghan zitiert. Petra Ecclestone ist der Meinung: "Harry und Meghan hatten die Freiheit, [die königliche Familie] zu verlassen, wenn sie dieses Leben wirklich nicht wollten."