Nachbar Rob Lowe irritiert von Prinz Harrys neuem Look

Sollte sich Prinz Harry in den USA etwa die Haare lang wachsen lassen? Einen amerikanischen Slang hat sich der britische Royal zum Teil schon angewöhnt, aber hat er sich jetzt auch von seinem klassischen Haarschnitt verabschiedet? Glaubt man den Beobachtungen von US-Schauspieler Rob Lowe - seines Zeichens Harrys und Meghans neuer Nachbar - soll der 36-Jährige derzeit einen Pferdeschwanz tragen.

Harry soll laut Rob Lowe Pferdeschwanz tragen

Der Schauspieler verriet während eines Auftritts in der Late Late Show mit James Corden, dass er glaubte, einen Blick auf seinen neuen königlichen Nachbarn erhascht zu haben, als er mit seinem Auto in seinem Viertel in Montecito, Kalifornien, unterwegs war.