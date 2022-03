Was treibt eigentlich Herzensbrecherin Sienna Miller?

Sienna Millers Tochter hat oberste Priorit├Ąt

Oberste Priorit├Ąt soll in Sienna Millers Leben seit l├Ąngerem aber ohnehin ihre Tochter Marlowe Ottoline Layng Sturridge haben. Mit ihr lebt sie seit 2016 in New York, wo auch der Papa des Kindes, Tom Sturrige, wohnt. Im Oktober berichtete die Daily Mail, dass Miller k├╝nftig vielleicht wieder mehr Zeit in London verbringen k├Ânnte, nachdem sie im Sommer bei einer Stippvisite in Gro├čbritannien f├╝r Aufsehen gesorgt hatte, als sie mit Archie Keswick, dem Spross einer Milliard├Ąrsfamilie, Wimbledon besuchte und eine Party in den Kensington Palace Gardens unsicher machte.