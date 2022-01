Heiße Küsse in New York: Cara Delevingne and Sienna Miller mehr als nur gute Freundinnen?

Läuft da was zwischen Cara Delevingne und ihrer beste Freundin Sienna Miller? Die beiden, die seit Jahren als eng befreundet gelten, wurden laut Page Six in der Temple Bar in New York City beim Schmusen gesichtet - was Spekulationen um eine mögliche Romanze laut werden lässt.

Delevigne und Miller: Heiße Küsse in Cocktail-Bar

Am Freitagabend sollen sich das Model und die Schauspielerin einen Tisch in der Cocktaillounge des Lokals miteinander vergnügt haben. Es habe den Eindruck gemacht, als wären die beiden "zusammen", so ein Augenzeuge - obwohl Miller auch mit einem Mann an ihrem Tisch geschmust haben soll.

"Sienna hat mit diesem großen Typen rumgemacht, und dann hat sie mit Cara rumgemacht", wird ein Insider zitiert, der behauptet, dass auch Delevingnes Schwester Poppy mit von der illustren Partie gewesen sein soll. "Es war wie ein lustiger Abend", stellt ein Beobachter laut Page Six fest.