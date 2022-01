Im November hatte Ballermann-Star Melanie Müller für Aufmerksamkeit gesorgt, als sie mit einem anderen Mann schmusend in der Öffentlichkeit gesehen wurde. "Er tröstet mich", erklärte die Sängerin damals. Mittlerweile leben Müller und ihr Noch-Ehemann Mike Blümer schon länger in Scheidung. Nun hat die 33-Jährige ganz offiziell erklärt, dass es in ihrem Leben einen Neuen gibt.

"Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben", verriet Müller jetzt gegenüber RTL. Sie ist sich sicher: "Das ist genau das Richtige gerade." Ob es etwas Dauerhaftes wird, ist derzeit aber offenbar noch nicht fix. "Er ist auf Probezeit", scherzte die ehemalige Dschungelcamperin.