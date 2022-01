Rosenkrieg eskaliert: Ehemann Mike Blümel von Melanie Müllers Freunden verprügelt?

Die Trennung von Melanie Müller und Mike Blümel nimmt beunruhigende Ausmaße an. Wie die deutsche Bild berichtet, soll Blümel am 14. Jänner verprügelt worden sein. Das behaupten zumindest vermeintliche Zeugen: "Mike wurde von fünf Männern gestellt und angegriffen, einer gab ihm eine Kopfnuss. Man sagt ihm, er solle Melanie und die Kinder in Ruhe lassen. Anschließend nimmt man ihm auch noch die Autoschlüssel ab."

Melanie Müller: Noch-Ehemann Mike übel zugerichtet

Der deutschen Zeitung liegt außerdem ein Foto vor, auf dem Müllers Noch-Ehemann übel zugerichtet aussieht. Er scheint eine Platzwunde über dem Auge zu haben, sein Gesicht ist blutüberströmt. Die Wunde soll im Spital geklebt worden sein.

Blümel sei von Melanies "Rocker-Freunden" angegriffen worden, heißt es. Der Vorfall soll sich ereignet haben, als Blümel die gemeinsamen Kinder bei Müller absetzen wollte. "Sie hatte die Kinder auf dem Arm und ging ins Haus, als plötzlich mehrere Männer rauskamen und Mike bedrohten", zitiert die Bild eine Quelle aus Mikes Umfeld. "Sie schlugen auf ihn ein, Melanie ist nicht dazwischen gegangen."