Willi Herrens Schein-Scheidung: Jetzt spricht Sohn Stefano

2021 verstarb der deutsche Entertainer Willi Herren unerwartet im Alter von 45 Jahren. Der ehemalige "Lindenstraße"-Star wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Zum Zeitpunkt von Herrens Tod galten er und seine Ehefrau Jasmin Herren eigentlich als getrennt - im Dschungelcamp behauptete die 43-Jährige allerdings das Gegenteil.

"Wir haben gelogen. Es sind einige Dinge vorgefallen", f√ľhrte sie aus. Es habe in ihrem Umfeld Menschen gegeben, die gegen ihre Beziehung gewesen seinen. Man habe Jasmin Schuld an Herrens Substanz-Missbrauch gegeben und sie sogar bedroht. Schlie√ülich h√§tten sie und Willi so getan, als h√§tten sie sich zum Schein getrennt. "Eine Trennung wollten wir ja beide nicht, aber ich wollte einfach meine Ruhe haben", erz√§hlte die Dschungelcamperin.

Hat Jasmin Herren im Dschungelcamp gelogen?

Im Internet sorgten die Behauptungen der ehemaligen Nacktt√§nzerin Jasmin Jenewein, die seit 2018 mit Herren verheiratet war und auch dessen Nachnamen angenommen hatte, f√ľr kritische Kommentare. Viele Zuseher wollten Jasmin ihre Geschichte nicht abkaufen. Andere warfen ihr vor, sie w√ľrde sich √ľber die Bekanntheit ihres verstorbenen Ehemannes profilieren wollen. Nun meldet sich Willi Herrens Sohn Stefano zu Wort. Auch er glaubt Jasmin nicht. Stefano behauptet, dass sein Vater √ľber die Trennung von Jasmin froh gewesen sei.

"Mein Vater wollte die Ehe nicht mehr", teilte der Sohn des Schauspielers der Bild mit. Der 28-Jährige ist sich sicher: "Er hätte uns nie angelogen", versicherte der 28-Jährige.