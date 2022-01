Jasmin Herren über Willi Herren: "Waren nie getrennt. Wir haben gelogen"

2021 verstarb der deutsche Entertainer Willi Herren unerwartet im Alter von 45 Jahren. Der ehemalige "Lindenstraße"-Star wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Zum Zeitpunkt von Herrens Tod galten er und seine Ehefrau Jasmin Herren eigentlich als getrennt - im Dschungelcamp behauptete die 43-Jährige allerdings das Gegenteil. In der Sendung von RTL gab die ehemalige Nacktsängerin am zweiten Tag Einblicke in ihre Beziehung mit dem verstorbenen Schauspieler und brachte dabei so manch überraschendes Detail zur Sprache.

Jasmin Herren: War Trennung von Willi Herren ein Fake?

Ursprünglich habe sie zwar vor gehabt, nicht zu viel über Herren - der bereits in der zweiten Staffel des Dschungelcamps als Kandidat dabei war - zu sprechen, um selbst im Mittelpunkt zu stehen. Doch bereits am zweiten Tag in Südafrika wurde Willi Thema. Als Manuel Flickinger von ihr wissen wollte, ob es stimmt, das sie und Willi vor dessen Tod kein Paar mehr waren, stellte sie klar: "Nein, wir waren nie getrennt."