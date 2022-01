Jens Büchner-Witwe Daniela Büchner macht neue Liebe offiziell

Zudem hat Büchner einen Clip geteilt, in dem sie die Hand eines Mannes küsst. Der tätowierte männliche Arm, der in dem Video zu sehen ist, könnte man Medienberichten zufolge "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh zuordnen. Bereits seit Anfang des Jahres wird spekuliert, dass die beiden vielleicht ein Paar sind - auch wenn Daniela den Namen ihres Freundes nicht nennt. Dafür stellte sie in einem weiteren Video klar: "Ich bin zurzeit sehr glücklich. Nur das zählt."