Dschungelcamp 2022: Lucas Cordalis hat Corona

Die nächste Überraschung der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geht in die nächste Runde. Die neue Staffel des Dschungelcamps startet am 21. Jänner und findet dieses Jahr in Südafrika statt. Bereits vor dem Show-Start gibt es aber bereits erste Komplikationen. So hatte RTL kurzfristig bekannt gegeben, dass statt Christin Okpara Jasmin Herren ins Dschungelcamp ziehen wird. Es habe "Unstimmigkeiten bei ihrem Impfstatus" gegeben, hatte der Sender erklärt. Inzwischen steht Okpara unter Verdacht, ihren Impfausweis gefälscht zu haben. Nun wurde der Einzug eines weiteren Kandidaten - zumindest vorerst - abgesagt: Lucas Cordalis wird am Freitag nicht ins Dschungelcamp einziehen, weil er sich eine Corona-Infektion zugezogen hat.

Einzug ins Dschungelcamp noch unklar

Bei seinem ersten PCR-Test in Südafrika ist beim Ehemann von Daniela Katzenberger das Coronavirus nachgewiesen worden, bestätigt RTL. Ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden sein darf, ist bei der Einreise jedoch Voraussetzung.