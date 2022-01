Plötzliche Wandlung: Daniela Katzenberger kaum wiederzuerkennen

Medienberichten zufolge sollen sich auch Danielas Fans beim Anblick ihres jüngsten Fotos gewundert haben. "Du siehst sooo anders aus", zitiert etwa Vip.de einen Follower. Die Kommentare unter ihrem Posting hat Katzenberger inzwischen aber deaktiviert.

Sie sperre Kommentare unter ihren Fotos, um sich zu schützen und nicht so viel Negativität zu erhalten, hatte sie bereits vor Monaten erklärt. Raum für Spekulationen will die Reality-TV-Darstellerin ihren Followern auch diesmal wohl keinen geben. Dafür sorgte sie nur kurz nach der Veröffentlichung ihres Badezimmer-Selfies erneut für Verwirrung, als sie eine Instagram-Story postete, in der sie aussah wie immer.