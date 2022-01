Wildes Gerücht um George und Amal Clooney

Diesbezüglich kann man aber wohl Entwarnung geben. Die vermeintlich getrennten Schlafzimmer des Hollywoodstars und der Anwältin sollen nämlich eine recht unaufgeregte Ursache haben. Über George Clooney heißt es, er würde schrecklich schnarchen. Und auch sonst sei der 60-Jährie ein "sehr unruhiger Schläfer."

Obwohl eine Trennung nicht im Raum steht, sollen die nächtlichen Probleme ihres Ehemannes Amal Clooney dennoch belasten.

"Amal hat es satt, dass er sich die ganze Nacht hin und her wälzt und sie wach hält. Es ist unerträglich geworden", plaudert ein Insider gegenüber dem Klatschblatt aus. Zudem würde Clooney seit kurzem zum Einschlafen Podcasts hören. Die soll er die ganze Nacht laufen lassen, was seine Frau zur Weißglut bringen soll. Aus diesem Grund hätte sich das Ehepaar angewöhnt, getrennt zu schlafen. "Damit sie sich nicht streiten", so der Insider.