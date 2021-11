Das dekadente Jetsetleben von George und Amal Clooney

Wenn die Clooneys einmal keine Lust auf Urlaub in der Provence haben, haben sie noch jede Menge anderer Möglichkeiten, in einem ihrer Luxus-Anwesen die Seele baumeln zu lassen. Das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, besitzt nämlich gleich mehrere ansehnliche Immobilien.

So haben die Clooneys ein Apartment in Manhattan und ein Haus in Los Angeles. 2002 hat George Clooney für 13 Millionen Dollar ein Haus am italienischen Comer See gekauft, wo er mit seiner Familie häufig Urlaub macht. Auch diesen Sommer haben die Clooneys viel Zeit in verbracht, wo neben kuscheligen Stunden daheim auch Ausflüge und Dinner mit Freunden auf dem Tagesprogramm standen.

Im britischen Berkshire haben die Clooneys außerdem ein Schloss, in das sie 2016 eingezogen sind und das sie vor der Geburt ihrer Zwillinge für geschätzte 12,5 Millionen Euro umbauen ließen.