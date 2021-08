Amal mit George Clooney am Comer See: Sieht man da etwa ein Bäuchlein?

"Amal soll ihr erstes Trimester hinter sich haben. Sie fängt bereits an, sich zu zeigen, also wird es bald jeder wissen", behauptete eine anonyme Quelle gegenüber dem Klatschmagazin OK! über die Menschenrechtsanwältin, die sich in den vergangenen Monaten (wohl zum Teil lockdownbedingt) kaum in der Öffentlichkeit blicken hat lassen. Bestätigt wurden die Spekulationen bisher nicht und auch sonst nicht kommentiert.

Beim Familienausflug am Comer See konnte man aber nach längerer Zeit Mal wieder einen Blick von Amal erhaschen. Und siehe da: Auf einem der von der Daily Mail veröffentlichten Fotos sieht es doch glatt so aus, als würde sich unter dem Outfit von Clooneys Ehefrau ein kleines Bäuchlein wölben. Der Schein kann aber natürlich auch trügen...