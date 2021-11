Julia Roberts: Quarantäne in mysteriöser 50-Millionen-Dollar-Villa

Julia Roberts ist Ende des vergangenen Monats zu den Dreharbeiten ihres neuen Films "Ticket to Paradise" nach Australien geflogen. In der Romantikkomödie wird sie mit ihrem langjährigen Kumpel George Clooney vor der Kamera stehen. Nach ihrer Landung in Sydney muss sich die Schauspielerin aber erst einmal einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen. Und diese verbringt sie in einer Villa, die zu den exklusivsten und begehrtesten Adressen des Landes zählt.

Julia Roberts: Quarantäne in mysteriöser Luxus-Villa

Der Wert des Anwesens, welches sich am Hafen in Sydneys Nobel-Vorort Vaucluse befindet, wird auf 56.9 Millionen Dollar (knapp 50 Mio. Euro) geschätzt. Brancheninsidern zufolge wird die Villa für sage und schreibe 20.000 US-Dollar pro Woche vermietet. Dafür befinde sie sich direkt in einer kleinen Bucht, in der auch schon Superstar Leonardo DiCaprio ein ähnlich teures Domizil mietete, während er "The Great Getsby" drehte.