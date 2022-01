Dschungelcamp 2022: Harald Glööckler triumphiert bei Penis-Prüfung

Tina Ruland und Anouschka Renzi dürfen an der Herausforderung nicht teilnehmen. Peter Althof und Linda Nobat versuchen daher stellvertretend, die beiden Sterne der Schauspielerinnen zu ergattern. Alle sechs Sterne haben sie im Gepäck, als sie im Dschungelcamp eintreffen und von der ersten Gruppe begrüßt werden.

Nach Schlafplatz-, Toiletten- und Zigarettendiskussionen gibt es das erste Abendessen und die erste Nacht bricht herein. Kaum aufgewacht geht es dann für die prominenten Camper zu ihrer ersten Dschungelprüfung.



1. Dschungelprüfung in Südafrika: "Wühlen, Wissen, Würgen" und fünf Sterne



"Herzlich Willkommen zu eurer ersten gemeinsamen Dschungelprüfung – und die heißt ‚Wühlen, Wissen, Würgen‘", so Daniel Hartwich. In Zweier- und Dreiergruppen stehen die elf Stars an insgesamt vier Tischen. Vor jedem Promi ist ein Loch im Tisch. "60 Sekunden habt ihr Zeit zu erfühlen, welches Körperteil da drin ist. Dann schreibt ihr das, was ihr glaubt, auf eine Tafel. Wenn ihr richtig liegt, dann habt ihr 60 Sekunden Zeit, ein Stück von diesem Körperteil zu essen. Wenn es nicht richtig ist, habt ihr auch 60 Sekunden Zeit, zwei Stücke von diesem Körperteil zu essen", so Sonja Zietlow.



Janina Youssefian, Peter Althof und Tina Ruland sind die ersten, die ihre Hände in ihre Löcher stecken. "Hoden! Das könnten Hoden sein", stellt Peter fest. Das fühlen seine beiden Mitstreiterinnen auch. Alle drei liegen damit richtig. Genauer gesagt sind es Warzenschweinhoden, von denen jetzt jeder ein gekochtes Stück essen muss.