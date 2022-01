Daniela Katzenberger teilt "persönliche Meinung" zu Corona-Infektion von Lucas Cordalis

Von der Corona-Infektion ihres Mannes habe sie gewusst. Er habe ihr am Abend zuvor davon erzählt. "Der hat das wohl schon ein paar Tage, muss sich das irgendwo unterwegs geholt haben", sagt die "Katze", stellt aber klar, dass es Cordalis "nicht von meiner Mutter" hat. Sie und ihre Tochter hätten nichts, beteuert die 35-Jährige.

Lucas gehe es gut. Er habe lediglich Gliederschmerzen, aber sonst kein Fieber oder Geschmacksverlust. Ob Cordalis zu einem späteren Zeitpunkt ins Dschungelcamp einziehen wird, stehe bisher noch nicht fest. Dass ihr Ehemann nach einem eventuellen negativen PCR-Test in den Urwald nachkommt, davon hält der Reality-Star aber nichts. "Meine persönliche Meinung: Sollte der in ein paar Tagen wieder negativ sein und dann als Nachzügler rein, dann ist das für mich nur so eine halbe Geschichte. Entweder ganz oder gar nicht. Dann lieber nächstes Jahr mit voller Power durchstarten", stellt sie klar. Das habe sie ihrem Mann auch so gesagt.