Was läuft da mit Brad Pitt? Andra Day reagiert auf Datinggerüchte

Für Pitt hatte sie dennoch nur lobende Worte übrig. "Er ist großartig, super talentiert, wunderbar", sagte sie über den Hollywoodstar.

Die in Washington geborene Musikerin gilt als neuer aufstrebender Star in der Filmfabrik. Day erhielt im Biopic "The United States vs. Billie Holiday" von Lee Daniels die Titelrolle. Dieses Jahr wurde sie für ihre Leistung mit dem Golden Globe Award ausgezeichnet und für den Oscar nominiert. Andra Day wurde 2015 mit der Veröffentlichung ihres Albums "Cheers To The Fall" bekannt und ist seit Kurzem auch als Schauspielerin tätig.