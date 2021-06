Angelina Jolie: Liebes-Combeck mit Ex-Mann Jonny Lee Miller?

Woran sich vielleicht nicht mehr viele erinnern: Bevor Angelina Jolie Schauspieler Billy Bob Thornton heiratete und später mit Brad Pitt zusammenkam, war sie mit dem britischen Schauspieler Jonny Lee Miller verheiratet. Die beiden hatten sich 1996 getraut. Ein Jahr später folgte die Trennung. Die Ehe wurde 1999 geschieden. Nun sorgt das Ex-Paar erneut für Schlagzeilen: Nachdem Jolie Miller einen heimlichen Besuch abgestattet hat, fragen sich US-Klatschmagazine, ob sich da vielleicht ein Liebes-Comeback anbahnen könnte.

Jolie stattet Ex-Mann Jonny Lee Miller Besuch ab

Dass das ehemalige Paar miteinander in Kontakt steht, war bisher nicht bekannt. Für umso mehr Aufsehen sorgte es, als Jolie ihrem Ex in desssen Apartment in New York nun enen Besuch abstattete. Wie Hollywood Life berichtet, wurde die sechfache Mutter dabei fotografiert, wie sie in Millers Apartmentgebäude in der Nacht des 11. Juni mit einer teuren Weinflasche aufkreuzte.

Demnach wurde Jolie mit einem braunen Trenchcoat und einer grauen Gesichtsmaske fotografiert, als sie sich in Brooklyn blicken ließ. Die Schauspielerin hatte einen Peter Michael-Wein bei sich, als sie das Gebäude, in dem ihr Ex-Mann wohnt, betrat. Auch Page Six berichtet von Jolies nächtlichem Besuch bei Miller. Das Promiportal veröffentlichte Fotos, auf dem die Schauspielerin das Haus ihres Verflossenen betritt.