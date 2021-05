Nummern ausgetauscht: Brad Pitt beim Flirten mit dieser Sängerin erwischt

Es macht den Anschein, als hätte sich Hollywoodstar Brad Pitt in Sängerin Andra Day verschaut. Zumindest wurde der 57-Jährige im April bei den Academy Awards backstage beim Flirten mit der 36-Jährigen gesichtet, wie eine Quelle nun gegenüber The Mirror behauptet.

Brad Pitt: Verknallt in Shootingstar Andra Day?

Die in Washington geborene Musikerin gilt als neuer, aufstrebender Star in der Filmfabrik. Day erhielt im Biopic "The United States vs. Billie Holiday" von Lee Daniels die Titelrolle. Dieses Jahr wurde sie für ihre Leistung mit dem Golden Globe Award ausgezeichnet und für den Oscar nominiert.

Glaubt man dem Bericht, soll Pitt Interesse an der R'n'B-Sängerin haben. "Andra ist seit einiger Zeit auf Brads Radar", behauptet zumindest der Insider. Demnach soll der Schauspieler in Days Bann stehen, nachdem er sie bei der diesjährigen Oscar-Verleihung kennengelernt hat. Hier sollen die beiden von Fotografen unbemerkt Kontakt aufgenommen haben.