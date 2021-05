Mimik-Starre: Hat Angelina Jolie zu viel Botox erwischt?

Jolie erzählte zu Gast bei "The Sunday Project", dass sie zwischen den Dreharbeiten Zeit am Set mit ihren sechs Kindern verbracht habe, die sich mit ihrem australischen Schauspielkollegen Finn Little angefreundet hätten. Auch mit Finns Mutter habe sie sich bestens verstanden. "Wir haben Zeit miteinander verbracht und konnten an den Wochenenden mit Softairwaffen schießen, schwimmen gehen und abhängen", sagte Angelina Jolie über die Dreharbeiten.

Der Thriller "Those Who Wish Me Dead" soll am 14. Mai in die US-amerikanischen Kinos kommen.