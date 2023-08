Warum es "Friends"-Star Lisa Kudrow (60) hasste, Gitarre zu spielen

Obwohl Lisa Kudrow mit ihrer "Friends"-Rolle durchschlagenden Erfolg hatte, waren die Dreharbeiten nicht immer einfach für sie. Ihr Körperbild habe sich gewandelt, wie sie im Podcast "Podcrushed" ausplauderte.

"Ich dachte, ich wäre einfach sehr dünn und könnte einfach alles tun. Erst bei ,Friends’ wurde mir klar, dass ich nicht wirklich so aussehe, wie ich dachte, dass ich aussehe. Das war so erschütternd und ich dachte: 'Ich muss wirklich abnehmen? Ich muss eine Diät machen? Oh nein'."

Sie verriet auch, dass sie sich mit 16 die Nase operieren ließ. "Ich wurde in meiner Wahrnehmung von scheußlich zu nicht scheußlich. Ich ließ es im Sommer machen, bevor ich auf eine neue High School wechselte. Dort gab es jede Menge Leute, die nicht wussten, wie schrecklich ich vorher aussah. Das war eine wirklich, wirklich gute Veränderung."

Kudrow ist aber nicht nur Schauspielerin, sondern auch erfolgreich als Produzentin. Für die Realityshow "Who Do You Think You Are?", die Stammbäume analysiert, erhielt sie sechs Emmy-Nominierungen und gewann einen Preis.

Übrigens, sie sieht sich nie ihre Filme oder TV-Serien an und auch ihr Sohn Julian (25) soll angeblich kein Fan der Serie "Friends" sein.