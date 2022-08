Lisa Kudrow: Psychische Probleme wegen Jennifer Aniston und Courteney Cox

Auf die Frage der Moderatoren, ob es die Berichterstattung in den Medien oder bestimmte Schlagzeilen gewesen seien, die sie dazu gebracht hätten, ihre Wahrnehmung zu ändern, erklärte Kudrow: "Es war nur, mich selbst in der Show in der Show zu sehen und mich in Kleidern zu sehen und Courteney und Jennifer in Kleidern zu sehen."

"Ich versuche auch nicht zu sagen, dass ich übergewichtig war", stellte sie klar. "Ich war es nicht. Ich hatte einfach keine Ahnung von der tatsächlichen Form meines Körpers." Erst nachdem sie ihre Vierziger erreicht hatte, habe die Mutter eines Kindes ihren Körper akzeptiert. "Es ist in Ordnung. So sehe ich aus", sagt sie heute über sich. "Es ist in Ordnung. Tu, was du tun musst, um gesund zu sein, aber das ist dein Körper und es ist in Ordnung."