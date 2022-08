Bauchstraffende Behandlung: Kim Kardashian teilt Foto von "schmerzvollem" Eingriff

Kardashian steht zu ihren Behandlungen

Kim Kardashian gilt als äußerst experimentierfreudig, wenn es um kosmetische Behandlungen geht. "Natürlich ist es mir wichtig, gut auszusehen", gab sie gegenüber dem Magazin Allure unlängst zu. "Ich mache meine Beauty-Behandlungen normalerweise spät in der Nacht", erzählte sie außerdem. Wenn alle im Bett seien, würde sie sich beispielsweise regenerierenden Laser-Behandlungen unterziehen. Gefragt, was sie aktuell in ihrem Gesicht habe machen lassen, verriet Kardashian: "Ein wenig Botox", zwischen Augenbrauen und Stirn.

Dass Kim ein großer Fan vom Nervengift Botox ist, ist ein offenes Geheimnis. Gerüchten zufolge soll der Reality-Star zu Weihnachten sogar Botox- statt Finanzspritzen an ihre Assistenten und Nannys verteilen.