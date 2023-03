Wiederkehrendes Drama im Leben von "Friends"-Star David Schwimmer

Der ehemalige "Friends"-Star David Schwimmer hat den tragischen dafür Grund enthüllt, warum er sich für seine Teilnahme an der Show "The Great Celebrity Bake Off For Stand Up To Cancer" angemeldet hat. Der Schauspieler erklärte, er wolle an dem Charity-Special der Back-Show teilnehmen, weil seine Oma an Krebs gestorben sei, ebenso wie die Mutter seiner Ex-Frau Zoe Buckman.

David Schwimmer über Krebs in seiner Familie

In der Folge am Sonntag erklärte der Hollywoodstar außerdem, dass seine Schwester Ellie ebenfalls an Krebs erkrankt war.

"Ich habe eine Großmutter durch Krebs verloren, meine Tochter hat eine Großmutter durch Krebs verloren und meine Schwester hat den Krebs überlebt, also ist mir das wichtig", sagte der 56-Jährige.