Dritte Ehe? Avril Lavigne sorgt mit Ring für Spekulationen

Bei den diesjährigen Grammys vor wenigen Tagen turtelten Avril Lavigne und ihr Partner Mod Sun mal wieder auf dem roten Teppich, was das Zeug hält. Während sich das befreundete Paar Kourtney Kardashian und Travis Barker nach der Preisverleihung und Las Vegas heimlich das Jawort gaben, sieht es so aus, als ob beim "Sk8er Boi"-Star und dem Musiker ebenfalls bald die Hochzeitsglocken läuten.

Avril Lavigne: Sind sie und Mod Sun verlobt?

Die britische DailyMail veröffentlichte Bilder, die Avril Lavigne am Dienstag vor einem Musikstudio in Los Angeles zeigen. Darauf springt sofort ein riesiger Diamant-Ring ins Auge, den die Sängerin an ihrem Ring-Finger trug.