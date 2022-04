Harry Styles warnt vor expliziten Szenen in neuem Film - wie weit geht er?

Harry Styles ist eigentlich bisher eher f├╝r seine Musik bekannt gewesen und hatte in der Vergangenheit nur eher kleine Ausfl├╝ge in die Welt des Schauspielens. Im Film "Dunkirk" war er als Nebendarsteller zu sehen und sein kurzer Auftritt im Marvel-Film "The Eternals" war f├╝r viele Fans kaum der Rede wert. F├╝r seine n├Ąchsten Hollywood-Filme schnappte sich der Musiker allerdings die Hauptrollen. Vorweg sorgte im Bezug darauf jedoch nicht sein Schauspieltalent f├╝r Gespr├Ąchsstoff.

Harry Styles warnt: Viele Sex-Szenen in neuen Filmen

Harry Styles wird bald in den Filmen "Don't Worry Darling" und "My Policeman" auf der gro├čen Kino-Leinwand seine ersten Hauptrollen spielen. F├╝r seinen erhofften Hollywood-Durchbruch ging der 28-J├Ąhrige w├Ąhrend der Dreharbeiten in die Vollen.