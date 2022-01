Bradley Cooper ließ für neuen Film die Hüllen fallen: "Es war heftig"

Demnächst erscheint der neue Film "Nightmare Alley" mit "Hangover"-Star Bradley Cooper. Für den Psychothriller zeigte sich der 47-Jährige zum ersten Mal komplett nackt vor der Kamera.

Bradley Cooper: Nacktszene war "eine große Sache"

In einer Szene deines neuen Filmes wird Bradley Cooper unbekleidet in einer Badewanne zu sehen sein. Der Schauspieler erzählte einem Interview mit dem Podcast "The Business", wie es ihm mit der Entblößung vor der Kamera ging.