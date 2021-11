Die vielen Liebschaften des Bradley Cooper

Jennifer Esposito

Woran sich vielleicht nicht mehr alle erinnern: Bradley Cooper war von Dezember 2006 bis Mai 2007 mit der Schauspielerin Jennifer Esposito verheiratet. In der Autobiografie mit dem Titel "Jennifer’s Way", die Esposito 2014 veröffentlichte, äußerte sich Coopers Ex nicht besonders wohlwollend über ihre Beziehung mit dem Frauenschwarm. Offenbar war die Ehe von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Der Hollywood-Liebling sei nicht so cool und witzig, wie viele glauben, meint Esposito in ihrem Buch, in dem sie Cooper unter anderem als "arrogant" und als "meisterhaften Manipulator" bezeichnet. Da wundert es nicht, dass die Ehe nur wenige Monate hielt.