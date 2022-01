"House of Gucci": Lady Gaga spricht über Sex-Szene mit Selma Hayek

In einem Interview sprach Lady Gaga über ihren neuen Film "House of Gucci". Darin verkörpert sie Patrizia Reggiani, welche ihren Ex-Ehemann Maurizio Gucci (gespielt von Adam Driver) ermorden ließ. Eine brisante Szene zwischen der Sängerin und Schauspielerin Selma Hayek schaffte es allerdings nicht in den Film - gedreht wurde sie aber laut Gaga.

Lady Gaga drehte Sex-Szene mit Selma Hayek

Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga hat enthüllt, dass sie und ihre Film-Kollegin Salma Hayek eine Sexszene gedreht haben, die jedoch aus "House of Gucci" herausgeschnitten wurde. Der "A Star is Born"-Star hat behauptet, dass es "eine ganze Seite dieses Films" gibt, die in der Endfassung nicht gezeigt wurde.