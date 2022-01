"Twilight"-Regisseurin: Erster Kuss von Stewart und Pattinson war "illegal"

Das gesetzliche Einwilligungsalter zum Geschlechtsverkehr in Kalifornien beträgt 18 Jahre. Sie habe Pattinson bei der ersten gemeinsamen Probe für eine Kussszene deswegen davor gewarnt, dass er Stewart nicht daten dürfe.

"Ich erinnere mich also, dass ich Rob sagte: 'Übrigens, Kristen ist 17. In unserem Land ist es illegal, Sex zu haben", so die Regisseurin. "Und er sagte: 'Oh, OK, was auch immer.'"

Trotz Hardwickes Warnung funkte es zwischen der Bella-Swan-Darstellerin und Pattinson, der in der "Twilight"-Filmreihe den Vampir Edward Cullen verkörperte. Pattinson und Stewart verliebten sich am Set ineinander und sollten für vier Jahre ein Paar sein. Ihre frühere Romanze mit ihrem Co-Star bezeichnete Stewart, die inzwischen mit ihrer Freundin Dylan Meyer verlobt ist, aber erst kürzlich als "jung und dumm."

