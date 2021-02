"Twilight"-Star Mackenzie Foy: So sieht Bellas und Ewards Tocher heute aus

Die Karriere der 2000 geborenen US-Amerikanerin Mackenzie Foy begann als Kindermodel für diverse Printkampagnen. Es folgten Engagements für Werbeaufträge, darunter für Blackberry und den Werbespot "Rooms To Go", wo Foy die Rolle Cindy Crawfords Tochter übernahm. Auch Hollywood wurde bald auf sie aufmerksam. Ab 2004 wurde Foy für diverse Fernsehserien eingesetzt. So absolvierte sie unter anderem in "Charmed - Zauberhafte Schwestern" Gastauftritte. Internationale Bekanntheit erlangte Foy aber vor allem durch die Vampir-Saga "Twilight."

Was aus "Twilight"-Star Mackenzie Foy wurde

Foy wurde für die Rolle von Bellas und Edwards Tochter Renesmee Carlie Cullen für "Twilight"-gecastet, wo sie 2011 und 2012 zu sehen war. Während Foy in "Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1" lediglich kurz in einer Vorausblende zu sehen war, hatte sie in Teil 2 eine größere Rolle. Für ihre Performance wurde sie 2013 für den Young Artist Award in der Kategorie Beste Nebendarstellerin in einem Spielfilm nominiert.