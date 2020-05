Twilight-Darsteller Gregory Tyree Boyce tot aufgefunden

Gregory Tyree Boyce ist tot. Der vielen vor allem durch "Twilight" bekannte US-Schauspieler wurde nur 30 Jahre alt.

Laut der Branchenplattform Variety verstarb Boyce bereits am 13. Mai. Wie E!News berichtet, sei er gemeinsam mit seiner Freundin Natalie Adepoju (27) in der gemeinsamen Wohnung in Las Vegas tot aufgefunden worden. Die Umstände ihres Todes sind bislang unklar.