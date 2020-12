Fans überzeugt: Dieser Nachwuchstar ist Drew Barrymores Ebenbild

Wer ist Jo Ellen Pellman?

Für Jo Ellen Pellman, die sich selbst als "queer" bezeichnet, ist "The Prom" die erste Rolle in einer größeren Produktion. 2014 hatte sie die künstlerisch orientierte Walnut Hills High School in ihrer Heimatstadt abgeschlossen, danach begann sie ein Studium an der Universtity of Michigan, die sie 2018 mit einem Bachelor of Fine Arts in der Fachrichtung Musical-Theater abschloss.