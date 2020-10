Drew Barrymore: "Scheidung hat mich hart getroffen"

Barrymore war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Schauspieler Will Kopelman (42). Die beiden haben zwei Töchter: Olive (8) und Frankie (6). Ihre letzte Trennung fiel ihr tatsächlich alles andere als leicht, wie sie nun gegenüber dem US-TV-Moderator Willie Geist erklärte. "Ich glaube nicht, dass ich früher so offen darüber hätte sprechen können", so Barrymore. "Die Scheidung hat mich hart getroffen." Und sie erklärte auch warum: "Ich sagte: 'Das ultimative Versprechen, das ich mit dir und für dich gemacht habe, war, diese erstaunliche Familie zu bekommen. Und dann war sie da. Aber es funktionierte nicht (...). Wie tragisch ist das?'"