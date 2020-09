Liebesflaute bei Drew Barrymore: Seit fünf Jahren kein Date mehr

Schauspielerin Drew Barrymore ("Drei Engel für Charlie") hat nach eigenen Angaben seit fünf Jahren der Männerwelt abgeschworen. Es sei nicht so, dass sie nicht wolle, sagte die 45-Jährige in ihrer eigenen Talkshow "The Drew Barrymore Show" (CBS). Es fehle einfach die Zeit: "Ich bekomme es einfach nicht unter."

Drei gescheiterte Ehen

Drew Barrymores Liebesleben hatte in der Klatschpresse wegen ständig wechselnder Beziehungen jahrelang für Schlagzeilen gesorgt. So heiratete der ehemalige Kinderstar 1994 den Barbesitzer Jeremy Thomas, von dem sie sich nach nur einem Monat wieder trennte.

Im Juli 2001 traute sich die Schauspielerin mit Comedian Tom Green, dem sie nach einem knappen Jahr den Laufpass gab. Die Ehe wurde 2002 geschieden. Von 2007 bis 2010 war Barrymore dann mit ihrem Schauspielkollegen Justin Long zusammen.

In Kunsthändler Will Kopelman schien sie dann endlich ihren Mr. Right gefunden zu haben. 2012 heirateten die beiden auf Barrymores Anwesen in Kalifornien. 2012 brachte Barrymore ihr erstes Kind zur Welt. Im April 2014 kam die zweite Tochter des Paares zur Welt. Doch auch mit Kopelman blieb der Schauspielerin ein dauerhaftes Liebesglück verwehrt. 2016 ließen sich die beiden scheiden.