Drew Barrymore: Großvater aus Leichenhalle gestohlen

Auch auf ihrem Blog, der ihren Namen trägt, äußert sich Barrymore regelmäßig zu Themen, die sie beschäftigen. So schrieb sie beispielsweise, dass sie sich während der Selbst-Isolation wegen der Corona-Pandemie oft einsam fühlte. In einem Eintrag schilderte sie eine Situation mit ihren Töchtern Olive (7) und Frankie (6) in einem Eis-Geschäft. Dort schaue sie die Kassierin an: "Ich möchte ihr sagen, dass ich mich allein fühle. Ich möchte ihr sagen, dass ich nach Hause gehen muss, um zu schreiben, weil mein Laptop die einzige Person ist, mit der ich im Moment reden kann", so Barrymore. Sie mache sich außerdem Gedanken um ihre Töchter: "Wie halten sie es in dieser Zeit des Coronavirus so aus? Ich kann nur sagen: Solange sie nicht durchdrehen, habe ich auch kein Recht dazu!" Und wenn sie okay seien, dann müsse sie es auch sein, schreibt Barrymore.