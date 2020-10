Barrymore über Drogensucht: "Wurde mit 12 Jahren auf die schwarze Liste gesetzt"

Erster Entzug mit 12 Jahren

Mit fatalen Folgen: Die High School verließ Drew Barrymore frühzeitig. Mit gerade einmal 12 Jahren landete sie zum ersten Mal in einer Klinik, wo sie sich einem Entzug unterziehen musste. Es folgte ein gescheiterter Selbstmordversuch und ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Anstalt sowie weitere Entziehungskuren, die Barrymore 1990 in ihrer Autobiografie mit dem Titel "Little Girl Lost" verarbeitete.