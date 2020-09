Emotion: Drew Barrymore trifft Exmann wieder - nach 15 Jahren

Eine emotionale Drew Barrymore bekamen die Zuschauer in ihrer eigenen Talkshow "The Drew Barrymore Show" präsentiert. Der Grund: Der US-Filmstar traf seinen Exmann wieder - nach 15 Jahren, in denen sich beide nach eigenen Angaben weder gesehen, noch gehört haben.

Die Ehe mit dem Komiker Tom Green ging 2001 nach einem halben Jahr auseinander, trotzdem scheinen sich beide nach wie vor gut zu verstehen. "Ich halte sehr viel von dir. Ich feiere dich. Ich habe es immer getan und werde es immer tun", so die Schauspielerin an Green - der angab, sich sehr über die Einladung in die Show gefreut zu haben. Kennengelernt hatten sich beide 2000 am Set von "Charlie's Angels".