Alles aus mit Harry Styles? Olivia Wilde verbringt Valentinstag mit unbekanntem Mann

Nanu, haben Olivia Wilde und Harry Styles ihren Fans eine Trennung verheimlicht? Anfang letzten Jahres waren Gerüchte laut geworden, wonach die Schauspielerin und der Sänger ein Paar seien. Von Paparazzi wurden die beiden immer wieder gemeinsam geknipst, auch wenn sich Styles und Wilde mit öffentlichen Liebesbekundungen bisher eher zurückhielten. Nun fragen sich so manch Fan, ob die beiden überhaupt noch zusammen sind. Der Grund: Am Valentinstag zeigte sich Wilde ohne Styles in der Öffentlichkeit, dafür in Begleitung eines anderen Mannes.

Olivia Wilde: Valentinstag ohne Harry Styles?

Die Daily Mail veröffentlichte Fotos, auf denen die 37-Jährige ungeschminkt durch Londons Straßen spaziert. An ihrer Seite ein stattlich gebauter Mann, der aber auch durchaus als ihr Bodyguard oder guter Freund durchgehen könnte. Man habe sich zum Lunch getroffen, heißt es. Dass am romantischsten Tag des Jahres ihr Freund weit und breit nicht zu sehen war, ließ nun dennoch Gerüchte um eine mögliche Beziehungskrise oder gar Trennung bei Wilde und Styles aufkochen.